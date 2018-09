Eschweiler.

Einen spannenden Dreikampf an der Spitze gab es beim 5. Offenen Sommerturnier der Schachspieler in Eschweiler am vergangenen Freitag. Am Ende siegte Tobias Schüller vor den punktgleichen Spielern Nils Henrotte und Jürgen Fuhs. Alle drei waren ohne Niederlage durch das Turnier gekommen. Platz vier belegte einen halben Punkt zurück, aber ebenfalls ungeschlagen, Marcel Singh.