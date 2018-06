Eschweiler-Pumpe-Stich - Klotz & Gangloff von Garagenbetrieb zu Hightech-Unternehmen

Eschweiler-Pumpe-Stich. Wie Strukturwandel auch im klassischen Segment von Stahl- und Maschinenbau aussehen kann, demonstriert das Unternehmen Klotz & Gangloff im Stadtteil Pumpe-Stich. Dort wird in diesen Wochen stolzes 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert.

Die Firma wurde im April 1994 zunächst mit fünf Leuten gegründet. Nach dem Umzug von Stolberg nach Eschweiler im Jahre 2001 wuchs die Mannschaft bereits auf 15 heran. Heute erfreuen sich die beiden Geschäftsführer Jens Gangloff und Frank Klotz an einem Team von 70 Mitarbeitern: „Wir haben uns in 20 Jahren quasi vom Garagenbetrieb zum Hightech-Unternehmen entwickelt.“

Wer sich auf dem Betriebsgelände von Klotz & Gangloff umschaut, entdeckt eine agile Firma, die sich in den Geschäftsfeldern Maschinenbau, Stahlbau, Montage und Konstruktion bewegt. Mit einer 1800 Quadratmeter großen Produktionshalle, einem Portalkran mit bis zu zehn Tonnen Tragfähigkeit und einem modernen CNC-Maschinenpark. Hier werden Bleche gekantet und geschnitten, hier wird präzisionsgeschweißt und gestanzt, zusammengebaut und vor allem konstruiert.

„Unsere Kunden bekommen auf Wunsch ein 3-D-Scan-Aufmaß, das ein traditionelles Arbeitsumfeld in Minutenschnelle volldigitalisiert darstellt. Das ist echte Industrialisierung 4.0 und die ideale Basis für jede weitere Planung“, so Jens Gangloff. „Die Kollegen in der Konstruktionsabteilung arbeiten im Interesse unserer Kunden Hand in Hand mit der Fertigung, noch bevor die erste Schraube eingedreht ist.“

Zuverlässigkeit ist der Schlüssel

Apropos Kunden und Branchen. Die hat Klotz & Gangloff mittlerweile in ganz Deutschland, Europa und auch weltweit in den unterschiedlichsten Branchen. Dazu zählen Unternehmen der Schwerindustrie genauso wie aus Chemie, Pharma, Architektur, Hüttentechnologie und dem Automotive-Sektor. „Natürlich hat sich die Kundenlandschaft stark gewandelt“, bestätigt Jens Gangloff.

„Während früher enorm viel Manpower und Energie regionaler Unternehmen in die Braunkohleindustrie floss, sind es heute mehr Kunden in Bereichen wie E-Mobilität oder Photovoltaik, die die Zusammenarbeit mit uns schätzen. Vor allem, wenn Firmen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, fungieren wir als eine Art schneller und belastbarer externer Unternehmensteil der Kundenbetriebe.“

Klotz & Gangloff bietet spezielle Ersatzteile, komplette Maschinen oder Prototypen, baut neue Anlagen auf, montiert Bauelemente, konstruiert und schweißt Rohrsysteme, Treppen und Bühnen zusammen, setzt instand, wartet und bietet zahlreiche industrielle Serviceleistungen. Das alles mit einer guten Kombination aus handwerklichem Können, jahrelanger Praxiserfahrung und einer guten Portion Pragmatismus.

Dennoch verlieren die Geschäftsführer nicht den Blick für das Wesentliche. Dazu Frank Klotz: „Wir sind gezwungen, unsere nächste Generation selbst heranzuziehen. Daher haben wir zurzeit im Stahlbau vier Azubis, im Maschinenbau zwei und einen in der Konstruktion. Das hier ist alles andere als ein patriarchalischer Betrieb. Hier trägt jeder Verantwortung. Und genau darum haben wir auch jetzt schon große Teile des operativen Geschäftes in die Hände unserer ‚Next Generation‘ gelegt.“

„Das Einzige, was mich wirklich ärgert“, so Jens Gangloff „sind die ewigen Vorurteile gegenüber einem handwerklichen Betrieb wie dem unseren. In den Köpfen vieler spukt immer noch die Vorstellung herum, Karriere sei zwangsläufig mit Abitur verbunden.

Wir sind der lebendige Beweis dafür, dass man auch mit einer soliden Ausbildung und kontinuierlicher Weiterbildung etwas schaffen und eine Familie ernähren kann. Wer sich als erfahrener oder vielleicht zukünftiger Fachhandwerker angesprochen fühlt, der sollte sich ruhig mal bei uns bewerben.“