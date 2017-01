Kleine und große Jecken feiern in Sälen und Hallen Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2017, 12:30 Uhr

Eschweiler. Das nächste närrische Wochenende steht an. In den Sälen und Hallen ist Frohsinn angesagt. Büttenredner, Tänzer und Musiker geben sich sozusagen die Klinke in die Hand.