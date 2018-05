Eschweiler-Dürwiß - Klarheit und Konfrontation bei Ausstellung im Bahnhof

Eschweiler-Dürwiß. „Klarheit und Konfrontation“ lautet der titel einer Ausstellung von Ulla Ströhmann (Malerei) und Klaus Kaufmann (Objekte), die ab Sonntag, 10. Juni, in der Städtischen Kunstsammlung im Talbahnhof zu sehen ist. Vernissage ist um 11 Uhr. Einführende Worte spricht Alexandra Simon-Tönges.

Für Klarheit steht die Kölner Künstlerin Ulla Ströhmann, sie zeigt harmonische Kompositionen aus geometrischen Formen und leuchtenden Farben. Changierende Oberflächen von ambivalenter Ausstrahlung ziehen den Blick in eine künstlerische Welt, in der ein ordnender und zugleich intuitiver Geist waltet. Ihr Aufbau aus Rechtecken und Quadraten, Horizontalen und Vertikalen sowie ihr ausgeprägter Hang zur Symmetrie verleihen den Bildern eine konstruktive, ja architektonische Stabilität. Gerne arbeitet die Künstlerin mit den ursprünglich sakralen Bildformen des Diptychons und Triptychons, die die Teilung und das symmetrische Gleichgewicht noch unterstreichen.

Die variationsreiche, zuweilen fast ornamentale Anordnung der Formelemente sorgt aber auch für eine leichte, spielerische Note. Dass Ulla Ströhmann ihre Arbeiten gerne als Bildobjekte bezeichnet, liegt vor allem an der kompakten Materialität aus verschiedenen Substanzen. So entstehen geschichtete „Körper“. Silber, Aluminium und pigmentgefärbtes Wachs sind die Hauptingredienzien, deren durchaus widersprüchliche Eigenschaften sich unter Ulla Ströhmanns Hand zu subtilen und komplexen Bildentwürfen verbinden. Zwischen der streng formalen Gestalt der Werke und ihrer haptischen Stofflichkeit entfaltet sich ein spannendes Wechselspiel aus Farbe und Glanz, Form und Bewegung, Fläche und Raum.

Für Konfrontation sorgt die Kunst des Aachener Künstlers Klaus Kaufmann. Sie ist plakativ, mit Symbolik nicht geizend und vor allem kritisch. Er gestaltet mit einfachen Materialien, zumeist Fundstücken wie Holz, Scherben, Gerätschaften und vor allem Nägeln Skulpturen und Objekte. Inhaltlich sind es gesellschaftliche oder zwischenmenschliche Themen. Er schaut hinter die Kulissen und scheut sich nicht davor, auch mal das Böse oder Hässliche aufzudecken.

Wichtig ist ihm dabei die Verbindung zwischen dem eigentlichen Werk und dem jeweiligen Titel. Die Titel erhalten eine tiefere Bedeutung, die über die rein faktische Benennung des Werkes hinausgeht. So können Objekt und der Titel der Arbeit den Betrachter durchaus auch mal in unterschiedliche Richtungen der Interpretation lenken. Entweder mit einem humorvollen Augenzwinkern oder auch mit durchaus ernstem, sozialkritischen Blick. Menschen finden sich nicht in seinen Werken, sie werden durch Nägel dargestellt – verrostete, gekrümmte, verbogene, unbenutzte. Sie stellen das Leid und die Trauer ebenso dar wie Wut und Angst.

Die Ausstellung ist bis 24. Juni zu sehen. Geöffnet ist die Städtische Kunstsammlung im Kulturzentrum Talbahnhof bis dahin jeweils freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr, samstags zwischen 11 Uhr und 13 Uhr sowie sonntags von 11 Uhr bis 13 Uhr und zwischen 16 Uhr und 18 Uhr.