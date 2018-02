Eschweiler.

Die Indestadt wächst. Als einzige Stadt in der Region konnte Eschweiler in den zurückliegenden Jahren einen steten Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Im Gebiet des früheren Kreises Aachen hat Eschweiler damit die Nachbarstadt Stolberg als bevölkerungsstärkste Stadt deutlich überholt. Nach dem Vorbild der gerade eröffneten Kita Grüner Weg soll jetzt an der Wilhelmstraße eine weitere Tagesstätte gebaut werden.