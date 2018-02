Eschweiler - Kirche St. Antonius ist wieder fit für weitere Jahrzehnte

Neuromanischer Bau aus den Jahren 1905 bis 1907

Die Pfarrkirche St. Antonius in Bergrath stammt aus den Anfangsjahren des vergangenen Jahrhunderts. Zuvor verfügte Bergrath – seit 1893 – lediglich über eine Notkirche. Nachdem die bis dahin zum Pfarrgebiet von St. Peter und Paul gehörende Gemeinde anno 1900 in den Stand einer Pfarre erhoben worden war, wurde die in den Jahren 1905 bis 1907 die Pfarrkirche errichtet. Die Pläne für den neuromanischen, dreischiffigen Backsteinbau mit Querschiff stammen vom Kölner Architekten Theodor Roß, der Kirchen unter anderem in Weiden, Arnoldsweiler, Merzenich und Welldorf gestaltete. Geweiht wurde das Gotteshaus erst vier Jahre nach Fertigstellung am 1. Oktober 1911.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche schwer beschädigt. Damals blieben Teile der Dachkon-struktion jahrelang Wind und Wetter ausgesetzt.

Ende der 1980er Jahre wurde die Kirche grundlegend restauriert. Dabei wurde der im Jugendstil gestaltete Innenraum wieder in seinen originalen Zustand gebracht und die Malereien aus den Jahren 1925 und 1928 wieder freigelegt.

Fast 110 Jahre bestand die Pfarre Bergrath, ehe sie zum 1. Januar 2010 aufgelöst wurde und seither mit den ebenfalls aufgelösten Pfarreien St. Barbara Pumpe-Stich, St. Cäcilia Nothberg, St. Marien Röthgen und St. Wendelinus Hastenrath die Großpfarre Heilig Geist Eschweiler bildet. Seitdem ist St. Antonius keine Pfarrkirche mehr, sondern eine Filialkirche dieser Großpfarre.