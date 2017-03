Kirche bittet zum Nachtgebet in der Fastenzeit

Eschweiler. Die Fastenzeit erinnert die Menschen nach den Karnevalstagen daran, sich auf das Osterfest vorzubereiten. Diese Zeit wird von vielen Menschen genutzt, endlich mal mit dem Abnehmen oder Abspecken zu beginnen.

Es gibt Heilfasten, Fastensuppe, Weight Watchers, Fitnessstudio und Jogging. Alles Dinge, die für das körperliches Wohlbefinden gut sind. Genau wie der Körper, braucht auch die Seele eine Zeit der Ruhe, Zeit sich nochmal aufzuladen, Zeit sich zu besinnen. Ein passendes Angebot gibt es nun von der Kirche.

„Kommen Sie nach einem arbeitsreichen und stressigen Tag zu uns in die Kirche. Lassen Sie sich von besinnlicher Orgelmusik von unserem Kirchenmusiker Kristofer Kiesel, den Nachtgedanken verschiedener Menschen der Stadt und dem Nachtgebet der Kirche hineinnehmen in eine ‚Auszeit‘, in den Sport für die Seele.“

Diese kurze halbe Stunde findet immer donnerstags um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Die Nachtgedanken werden von verschiedenen Gruppen und Kreisen unserer Stadt mitgestaltet: am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr, wird die Kevelaerbruderschaft ihre Nachtgedanken vortragen. Eine Woche später, am 30. März, bringen die Sänger des Kirchenchores St. Bonifatius Dürwiß sich in das Nachtgebet mit ihrem Beitrag ein.