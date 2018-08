Eschweiler-Kinzweiler - Kinzweiler Schützen bestaunen den „Rhein in Flammen“

Eschweiler-Kinzweiler. Der Sommerausflug der St.-Blasius-Schützenbruderschaft Kinzweiler wurde noch einmal auf vielfachen Wunsch mit dem Ziel „Rhein in Flammen“in Koblenz festgelegt. Mit über 20 Personen traf man sich an der Pannesstraße.

Die Uhrzeit um 10 Uhr war als Abfahrtszeitpunkt angesetzt, so dass man den Tag in Koblenz gut verbringen konnte, ohne dass man zeitlichen Stress hat. Das Wetter spielte ebenfalls mit. Es war gegenüber den vorherigen Wochen merklich abgekühlt und sonnig um die 26 Grad. Der zweite Brudermeister begrüßte die Mitreisenden zur Tagestour „Rhein in Flammen“ und gab der Busfahrerin Kristin das Zeichen zur Abfahrt. Weitere interessierte Personen stiegen am zusätzlichen Haltepunkt in Eschweiler nahe der Autobahn zu. Somit waren wir fast komplett. Zwei Schützen gesellten sich zur Gruppe in Koblenz noch dazu.

Ein Busfahrt, die ist lustig! Ja, das war sie. Nachdem die Schützen den Busparkplatz erreicht hatten, spazierten sie gemütlich zum Rheinufer zur Talstation der Seilbahn. Oben auf der Station angekommen, wurde die Gruppe empfangen. Mit einer netten Begrüßung starte die Führung durch die Festung Ehrenbreitstein.

Locker und mit einem Witz und doch lebendig in der sprachlichen Ausführung wurde die Führung zu einem wahren Erlebnis. Die eine oder andere Nachfrage kam und wurde sofort mit Daten, darstellendem Wort und Humor beantwortet. Die Schützen durchschritten die Festungsteile 1 bis 3 und erhielten Einblick in das Verteidigungssystem der Vergangenheit.

Ebenso wurde das Leben innerhalb der Mauern dargestellt. Die Gruppe kam auch hier und da an stillen Örtchen vorbei: Ruheräume; Arrestzellen und „dem sicheren Örtchen zur Entleerung“. Immer weiter durch die Gebäudeteile, vorbei an der Büchsenmacherei – hier konnte man einen Einblick erhaschen, wie früher die Gewehre und andere Waffen gereinigt, repariert und gewartet wurden – und dann wunderten sich die Indestädter am Ende über den riesigen Schlossplatz, wo aus roher Felsmauer verputzte Gebäudemauern wurden. Der Anblick ist faszinierend und einen Eintritt wert. Es war der Sitz des Kommandanten und des Kurfürsten.

Nun begab man sich auf den großen Platz, schaute in die anreihenden Gebäude oder man setzte sich in den großen Biergarten, um die Aussicht über Koblenz, das Deutsche Eck oder einfach nur die Sonne zu genießen. Die Zeit schritt voran und die Talfahrt wurde eingeläutet.

Es ging nun zum nächsten Ausflugspunkt: zur Koblenzer Brauerei. Die Führung durch die Brauerei mit anschließender Verkostung, so angedacht und geplant, änderte sich, als eine weitere Gruppe ungeplant dazukam. Die Gruppengröße war zu groß, so das sich die Eschweiler entschieden, diese abzubrechen und sich lieber zu den anderen gesellten, die am Rheinufer geblieben waren.

Nach dem gemeinsamen Abendessen begab man sich auf die Brauwiesen, wo man nah am Rheinufer einen Sitzplatz bekam. Groß und Klein erfreuten sich dem Knall der Startrakete, als das erste Schiff seine Lichter in der Kurve zeigte. Langsam ließen sich die bunt beleuchteten Schiffe in der Dunkelheit auf dem Rhein gen Koblenz mit der Strömung treiben. Die Feuerwerke links der Eschweiler Gruppe – Stadt Lahnstein, Burg Stolzenfels starteten – die Wiesen und die Koblenzer Brauerei legten nach. Ein tolles buntes Feuerwerk erfüllte den dunklen Himmel.

Als das letzte Schiff in Sicht kam, erlosch das Feuerwerk. Die Eschweiler begaben sich zum Bus und fuhren zurück. Das war aber noch nicht alles. Die Busfahrerin manövrierte den Bus zielsicher durch die Straßen von Koblenz und so kam man über die Europabrücke. Der Anblick war faszinierend.

Zu guter Letzt sahen die Schützen alle Schiffe in das Deutsche Eck einfahren und den Startschuss des Feuerwerkes von der Festung Ehrenbreitstein. Das nun folgende Spektakel war einfach kolossal. Die Fahrt ging somit mit Glanz und Gloria mit freudigen Gesichtern und guter Laune zu Ende.