Kinzweiler Kita: Doppelt so viel Platz für Kinder Von: ran

Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2018, 16:42 Uhr

Eschweiler. Die Kindertagesstätte St. Blasius in Kinzweiler (Mühlenweg), die sich in Trägerschaft der „pro futura Gemeinnütziger Träger katholischer Tageseinrichtungen für Kinder in den Regionen Aachen-Land und Aachen-Stadt GmbH“ befindet, wird mit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 von derzeit zwei auf vier Gruppen erweitert.