Eschweiler - Kinderkulturangebot in Eschweiler: Familienstück mit Live-Musik

Eschweiler. Das Jugendamt der Stadt Eschweiler präsentiert in Kooperation mit dem Kulturzentrum Talbahnhof am Sonntag, 29. April, um 15 Uhr das „Das-Da-Kindertheater“ mit dem Stück: „Irgendwie Anders“.

Die Geschichte erzählt von einem Wesen, das einfach irgendwie anders ist. So sehr es sich auch bemüht, wie die anderen zu sein: Es kann nicht so toll tanzen wie die beiden Hasen, nicht so schön singen wie die zwei Affen. Und auch der Babystrauß lässt sich von seinem Vater überreden, nicht mehr mit Irgendwie Anders zu spielen.

Alle Kinder kennen die beschriebenen Situationen: Zwei tun sich zusammen und schließen einen Dritten aus.

Unesco-Preis

Die Geschichte eines Außenseiters wirbt kindgerecht für Toleranz mit jenen, die „irgendwie anders“ sind. Sie wurde dafür mit dem Unesco-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet.

Das Das-Da-Kindertheater zeigt in einer farbenfrohen Inszenierung mit Live-Musik, dass es Spaß machen kann, mit Neugier auf Unbekanntes zuzugehen.

Eintrittskarten für das Theaterstück am 29. April können über die Vorverkaufsstellen des Talbahnhofs erworben werden (Talbahnhofbüro, Telefon 02403/32311 oder Buchhandlung Oelrich & Drescher, Neustraße 10).

Um möglichst vielen Kindern und Familien die Teilhabe an dieser kulturellen Veranstaltung zu ermöglichen, übernimmt das „Netzwerk Flügelschlag – Starke Kinder an der Inde“ einen Kostenanteil, um einen Teil der Karten an armutsgefährdete und -betroffene Familien ausgeben zu können.