Kinder- und Familienzentrum St. Marien freut sich über Spende

Eschweiler. Es ist eine Kooperation, die seit Jahren blüht und von der alle Beteiligten profitieren. Das Band, das die Verantwortlichen der KG Blaue-Funken-Artillerie Eschweiler mit denen des Kinder- und Familienzentrums St. Marien knüpften, ist fest.

Traditionell besuchen die Kindergartenkinder die Kindersitzung der Gesellschaft und bereichern das Programm mit einfallsreichen Ideen. Auf der anderen Seite unterstützen die Fastelovendsjecken den Kindergarten nicht zuletzt finanziell. So kommt auch in diesem Jahr der Erlös der Saalsammlung, die während der Kostümsitzung initiiert wurde und 360 Euro einbrachte, der Einrichtung in Röthgen zu Gute.

Am Montagnachmittag überbrachten nun Ulrike Engelhardt als Vertreterin des Jugendausschusses, Zahlmeister Dieter Glasener, der stellvertretende Vorsitzende Lukas Dittrich sowie Toni Peters die von der Gesellschaft aufgestockte Summe von 400 Euro.

Einrichtungsleiterin Anita Permantier verriet auch gleich, welche Verwendung die Spende finden wird: „Eine Hälfte wird in Sandspielzeug für die neue Kindertageseinrichtung ‚Am Ringofen‘ investiert, mit der anderen Hälfte wird die Restaurierung des Aquariums im Kinder- und Familienzentrum St. Marien vorangetrieben.“