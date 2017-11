Kinder pflanzen einen Apfelbaum in Dürwiß

Eschweiler-Dürwiß.

Ein Apfelbäumchen pflanzten die Kinder am Reformationstag, 31. Oktober, zum Abschluss eines denkwürdigen Familiengottesdienstes in den Kirchgarten der evangelischen Kreuzkirche in Dürwiß. 500 Jahre war es her, dass Martin Luther mit der Veröffentlichung seiner Thesen gegen den Ablass ein Signal gegen Angst und Unfreiheit in die Welt gebracht hatte.