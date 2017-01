Eschweiler.

Jedes Jahr am letzten Freitag im Januar ist es so weit: in der Bürgerbegegnungsstätte in Eschweiler-Ost feiert man das Winterfest. Dieses Mal waren die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule unter dem Motto „Kunterbunte Vielfalt“ eingeladen, an diesem Nachmittag zu feiern und gemeinsam Spaß zu haben.