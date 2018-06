Eschweiler-Hehlrath - KG Ulk Hehlrath wird 11 x 11 Jahre alt

Eschweiler-Hehlrath. Im Jubiläumsjahr zum „11 X 11-jährigen Bestehen“ der KG Ulk Hehlrath gab es auch eine gut besuchte Jahreshauptversammlung. Hierbei musste unter anderem auch der Vorstand turnusmäßig neu gewählt werden.

Zunächst wurde jedoch der Geschäftsbericht verlesen, in dem noch einmal auf die Feiern im vergangenen Jahr hingewiesen wurde. Besonders erwähnen muss man das Konzert der Kölner Gesangsgruppe „Paveier“ am Freitagabend, 27. Oktober 2017, und den Jubiläumsfrühschoppen am Sonntag, 29. Oktober 2017. Es war für den doch recht kleinen Verein ein toller Erfolg. Auch mit dem Besuch der übrigen Veranstaltungen, wie Kostümsitzung, Kindersitzung und die von der Damengruppe zum zweiten Mal organisierte „Billa‘s Nacht“ war man rundum sehr zufrieden.

19 neue Mitglieder

Nachdem dann noch 19 neue Mitglieder, davon elf Erwachsene in die Gesellschaft aufgenommen wurden, schritt man zur Neuwahl des Vorstands. Als Versammlungsleiter fungierte Manfred Bünten. Zunächst wurde mit Lars Hintzen der Vorsitzender wieder gewählt. Danach die übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands.

Folgende Positionen wurden erneut jeweils mit einer Enthaltung per Handzeichen von der Versammlung gewählt: Stellvertretender Vorsitzender: Dalibor Jelic; Präsident: Mischa Bünten; Geschäftsführer: Helmuth Radermacher; Stellvertretende Geschäftsführerin: Alexandra Sommer; Kassiererin: Carmen Bünten; Stellvertretender Kassierer: René Junker.

Der bisherige Vizepräsident Frank Philippe stand für das Amt nicht mehr zur Verfügung und die Versammlung wählte einstimmig Frank Esser zum neuen Vizepräsidenten.

Somit wurden bis auf den Vizepräsidenten alle bisherigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

Danach wurden noch die Vorsitzenden der einzelnen Gruppierungen wie folgt benannt. Vorsitzende der Jugendgruppe: Susanne Müller-Otten; Stellvertretender Vorsitzender: Josef Gauer; Damengremium: Sabine Hintzen, Eva Müller, Alexandra Sommer; Kommandant: Daniel Karduck; Stellvertretender Kommandant: Marcus Müller; Vertreterin der Großen Garde: Steffi Hinzen.

Dann gab der Vorstand einen Ausblick auf den nächsten Termin der KG Ulk Hehlrath: das „Billafest“ am Samstag, 4. August, wie jedes Jahr im Autohaus Koch in Hehlrath.