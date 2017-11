Eschweiler.

Die KG Ulk Eschweiler-Oberröthgen von 1928 e.V. wollte zu ihrer Sessionseröffnung nicht nur dem Fastelovend frönen, sie vergass auch nicht das Fest des heiligen Martins in ihrem Stadtteil im Burghof. Der wurde also gleich zu Beginn von Laternen erleuchtet, als der Vorstand der KG aufmarschierte. Präsident Heinz-Michael Raby freute sich, dass er auch noch am Abend jenen Tages, der von vielen Jecken bereits seit den Morgenstunden befeiert wurde, voll besetzte Reihen im Burghof begrüßen konnte.