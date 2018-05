Eschweiler-Dürwiß - Katholiken treffen sich beim Tag der Gemeinschaft der Gemeinden

Eschweiler-Dürwiß. Sie kamen aus Hehlrath, Kinzweiler, Neu-Lohn, Weisweiler und anderen der insgesamt sieben Pfarreien in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Eschweiler-Nord. Besonders stark vertreten: Dürwiß, in diesem Jahr Schauplatz des „Tages der GdG“.

Scharen von jungen und jung gebliebenen Katholiken aus allen Ortschaften trafen sich dazu im Bonifatiusforum hinter dem Dürwisser Gotteshaus und im Garten des Pfarrhauses schräg gegenüber.

Vorangegangen war eine Messe in St. Bonifatius, bei der Pfarrer Michael Datené die Gläubigen dazu aufrief, gerade im Zeichen des Pfingstfestes bereit und offen für neue Erfahrungen zu sein. Die äußere Gestaltung der Eucharistiefeier bezeugte dabei, wie sehr die Gemeinschaft innerhalb der GdG schon gewachsen ist: Den Altardienst versahen Ministranten aus allen angeschlossenen Kirchen, derweil die Mitglieder eines von den Kirchenmusikern Norbert Hoersch (Weisweiler) und Achim Prinz (Dürwiß) trainierten Projektchores für die musikalische Umrahmung sorgten.

Das eigentliche Fest jedoch kannte zwei Epizentren: Im Forum trafen sich die Erwachsenen, um bei Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien das Gespräch zu pflegen oder zusammen mit Peter-Heinz Arnolds am Keyboard Lieder zu singen.

Im Pfarrgarten wurden derweil – fröhlicher Lärm ließ es erahnen – die Jüngeren bespaßt. Für Spiele und Bewirtung sorgten dabei, mit Basecap und hellgrünem Messdiener-T-Shirt bis zur Kenntlichkeit verkleidet, Pfarrer Datené und ein engagiertes Helferteam.

Abgerundet wurde das Angebot mit allerlei Attraktionen, die die Älteren an die vor einer Ewigkeit abgesetzte Fernsehshow „Spiel ohne Grenzen“ erinnerte. Als Hit Nummer 1 stellte sich dabei: „Menschenkicker“, bei dem mehrere Mannschaften von Kindern wechselweise in einem aufblasbaren Ministadion gegeneinander antraten.

Das Gefühl für das, was Menschen in der GdG Eschweiler-Nord verbindet: Das wurde auf jeden Fall auch so gestärkt.