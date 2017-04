Eschweiler.

Die Synchronschwimmerinnen der Wasserfreunde Delphin Eschweiler sind am Sonntag bei ihrem ersten Kür-Wettkampf in diesem Jahr an den Start gegangen. Hierfür reisten 23 Delphine im Alter von 8 bis 24 Jahren mit ihren Trainerinnen zu den NRW-Altersklassenmeisterschaften nach Unna.