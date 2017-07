Broschüre klärt auf, wie man sich nach einem GAU zu verhalten hat

Die Städteregion und die Kreise Heinsberg, Euskirchen und Düren haben eine gemeinsame Broschüre herausgegeben, in der beschrieben wird, was passieren kann und wie man sich bei einem Nuklearfall verhalten soll.

Darin beschreiben die Behörden, was man tun soll, wenn es in Belgien zu einem Atomunfall kommt. Unter anderem wird auch beschrieben, wie sich radioaktive Strahlung auswirkt. „Akute Schäden“ erwartet man wegen der Entfernung zu Tihange in der Städteregion nicht, allerdings kann es zu „Spätschäden“ kommen. Dazu zählen steigende Zahlen der Krebserkrankungen und der Missbildungen bei Neugeborenen.

Der Reaktorblock Tihange 2 zeigte bei mehreren Inspektionen seit dem Jahr 2012 Risse am Reaktordruckbehälter. Dies führte zwischenzeitlich zu einer Stilllegung des Blocks. Allerdings wurde er am 14. Dezember 2015 wieder hochgefahren. Die Städteregion Aachen hat daraufhin vor dem belgischen Staatsrat geklagt. Dieser Klage sind die Länder NRW und Rheinland-Pfalz beigetreten.

Die Broschüre kann im Foyer des Rathauses kostenlos mitgenommen werden.