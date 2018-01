Eschweiler.

Klassik vom Allerfeinsten bot den Musikfreunden der Indestadt das Gastspiel der Kammerphilharmonie Köln in der evangelischen Kirche an der Moltkestraße. Dank vorhergegangener Auftritte können die Gäste vom Rhein in Eschweiler auf viele treue Zuhörer zählen.