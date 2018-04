Eschweiler - Kämpfer der TSG Eschweiler präsentieren sich stark beim Inde-Pokal

Eschweiler.

Am Samstag starteten 290 Wettkämpfer im olympischen Taekwondo unter anderem auch ein Sportler aus Spanien , Vereine aus Belgien, Holland und ganz Deutschland in der Eschweiler Kaiserhalle. Sonntag ging es dann weiter im Formenbereich wo noch einmal 129 Formenläufer an den Start gingen. Die TSG Eschweiler richtete diese Meisterschaft zum dritten Mal aus.