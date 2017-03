Kabarettistin Maria Vollmer gastiert im Talbahnhof

Eschweiler.

„Push-up, Pillen & Prosecco“ heißt das neue Programm von Maria Vollmer. Am Samstag, 18. März, steht die Kabarettistin ab 20 Uhr auf der Talbahnhofbühne. Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss?