Eschweiler.

„‘Normal‘, das ist ein großes Wort, das kaum einer erreicht“, gab die Kabarettistin De Frau Kühne ihren Zuhörern am Ende ihres kurzweiligen Programms mit auf den Weg – und doch waren es jene Schilderungen aus dem Alltag, die De Frau Kühne beim Publikum so beliebt machen. Besonders die kleinen Absurditäten des Lebens – das was gemeinhin als „normal“ angesehen wird – waren es, mit denen sich ihre Zuhörer am besten identifizieren konnten.