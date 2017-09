Kabarettist Till Reimers mit „Auktion Mensch“ im Talbahnhof

Eschweiler. „Auktion Mensch“ heißt das Programm von Till Reiners. Der Kabarettist ist am Mittwoch, 13. September, 20 Uhr, im Talbahnhof zu Gast. Und das verspricht der Künstler: Till Reiners macht neues Kabarett. Er kommt ohne moralischen Zeigefinger und „Die-da-oben-Attitude“ aus und sucht das Politische im Privaten.

Bevor er auf die Schuldigen zeigt, halt er einmal mehr inne. Lange genug, um zu merken, dass man es oft selbst ist. „Wenn die Welt doch so schlecht ist − warum funktioniert sie so gut?“ Till Reiners arbeitet sich an dieser Frage ab. Mit Haltung und viel Humor.

Wer sich optimiert, der wird auch nachgefragt. Deshalb hat Till Reiners seinen Bachelor in Opportunismus um drei Semester verkurzt und geht als gutes Beispiel voran. Er ist jetzt noch besser. Sein Motto ist das seiner Generation: „Jeder kann es schaffen, besser zu sein als alle.“

Sein neues Programm widmet sich dem, was unsere muckelige Gesellschaft zusammenhält und so liebenswert macht: Konkurrenzdenken, Abwertung und Konsum. Er meint dazu: „Die Frage ist dabei ja nicht: Wie schrecklich kann ich das finden? Sondern: Was macht daran eigentlich soviel Spaß, dass ich mitmache?“