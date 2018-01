Eschweiler - Kabarettist Benjamin Eisenberg präsentiert im Talbahnhof neues Programm

Eschweiler. Kabarettist Benjamin Eisenberg gastierte jüngst mit seinem neuen Programm „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“ im Talbahnhof. Dabei passte der Name seiner Show wie die Faust aufs Auge: Jedem Höhepunkt folgte eine weitere starke Pointe.

Eisenbergs Weisheiten und Gedankengänge wurden dem aufmerksamen Publikum vorgestellt – die richtige Portion Humor mit dabei. Thematisch begann die kabarettistische Reise in den USA und bei ihrem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Hier fragte sich Eisenberg, wie die rechtspopulistische Szene bis in das Amt des Präsidenten vordringen konnte. Doch einen Vergleich mit Primaten ließ der Bottroper nicht gelten: „Immerhin können Schimpansen auf kulturelle Erfahrungen zurückgreifen und daran lernen. Trump kann das nicht!“

Das Pinocchio-Prinzip

Eisenberg spekulierte weiter, ob der umstrittene Amtsinhaber sein eigenes Pinocchio-Prinzip verfolge: „Trump lügt im Schnitt fünf Mal pro Tag. Wenn dabei jedes Mal der Inhalt seiner Unterhose wächst, wissen wir endlich, womit er denkt. Allerdings wird aus ihm am Ende kein Mensch – er bleibt weiter ein Holzkopf!“ Der Bottroper Kabarettist hinterfragte auch die weltweite Diskussion um Zuwanderung. Vor allem das strikte Einreiseverbot in den USA war für ihn ein Rätsel. Denn ohne Einwanderung würden zum Beispiel Google und McDonalds nicht existieren.

Auch die heimische Politik blieb nicht vor Eisenbergs Spitzfindigkeit verschont. Um Rechtspopulismus zu verachten reiche ein Blick in die deutsche politische Landschaft, vor allem in Richtung Afd. Insgesamt trieft für Eisenberg die Politik vor Gegensätzen und Inhaltsleere: „Sigmar Gabriel fordert eine Obergrenze für Zuwanderung, aber nennt keine Zahl. Das ist, als mache er das Seepferdchen ohne nass zu werden. Auf der anderen Seite gibt ein Horst Seehofer ein Interview und bezeichnet sich selber lachend als Null. Wo bleiben die Glaubwürdigkeit und Kompetenz?“

Den politischen Tiefgang untermauerte Eisenberg mit gekonnten Imitationen von Politikern oder Komikern wie zum Beispiel Dieter Hallervorden. Doch nicht nur die Politik fand ihren Weg in Eisenbergs Programm. Kritik an den Medien, der Wirtschaft und sogenannten Alltagsidioten sorgten nicht nur für Vielseitigkeit, sondern auch für zahlreiche Lacher. So etwa auch die Jugend beziehungsweise das Bildungssystem.

Denn für den Bottroper ist nicht ersichtlich, was mit der Bildung los ist, wenn die Jugend denkt, dass Estragon ein weibliches Sexualhormon sei. Genau so schlimm sieht es für den Kabarettisten bei der Polizei aus: „Dieser wichtige Sektor ist dermaßen unterbesetzt, dass es mittlerweile gefühlt mehr Tatort-Kommissare gibt. Vielleicht sollten die Polizisten einfach von den GEZ-Gebühren bezahlt werden. Dort scheint genügend Geld vorhanden zu sein!“

Fröhliche Piktogramme

Insgesamt war „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“ ein abwechslungsreiches Programm, in dem auch ein fröhliches Piktogramme-Raten die Lachmuskeln beanspruchte. Anhand von kleinen Zeichnungen wurden die Namen bekannter Politiker und ihrer Parteien dargestellt: Von einem Maßkrug (Heiko Maas) über einen Erzengel (Sigmar Gabriel) bis hin zu einem traurigen Smiley (Angela Merkel) bekam jeder sein Fett weg.