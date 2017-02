Schirmherr ist Norbert Lammert

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) wurde 1983 vom Deutschen Bundestag in Kooperation mit dem amerikanischen Kongress gegründet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU).

Seitdem haben 22.000 junge Menschen an dem Austauschprogramm teilgenommen. Schülern und junge Berufstätige können im jeweiligen Partnerland Deutschland oder den USA ein Austauschjahr verbringen. Neben dem Leben in einer Gastfamilie reisen die Stipendiaten auch in die Hauptstädte und treffen sich mit Bundestags- oder Kongress-Abgeordneten. Jedes Jahr kommen circa 350 junge Amerikaner nach Deutschland und 350 junge Deutsche reisen für ein Jahr in die USA.