Eschweiler.

Bernward Deuter kam im Alter von zehn Monaten an die Inde. Er wuchs auf in einer Bergmanns-Siedlung in Eschweiler-Ost und ist seit seiner Jugend Mitglied der St.-Longinus-Schützen. Über sein Engagement in diesem Verein wurde er später auch eine Art ehrenamtlicher Reiseleiter und begleitete zahlreiche Menschen auf Fahrten nach Rom und ganz Europa.