Eschweiler.

Über ein halbes Jahr lang haben sie sich auf diesen Tag vorbereitet und darauf gewartet. Am vergangenen Sonntag war es dann endlich so weit und 23 Kinder aus Bergrath erhielten ihre Erste Heilige Kommunion. Während die Kirchenglocken von St. Marien in Röthgen läuteten, trafen sich die Jungen und Mädchen mit den Katechetinnen im Pfarrhaus, um vor der Messe noch einmal zur Ruhe zu kommen.