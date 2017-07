Eschweiler.

So viel Tradition kann kaum ein anderes Fußballturnier in Eschweiler bieten: Der Wettbewerb der 1. Korporalschaft der KG Eefelkank wurde bereits zum 36. Mal ausgetragen. Und auch in diesem Jahr jagten wieder 14 Karnevalsgesellschaften und weitere Gäste dem runden Leder hinterher auf dem Sportplatz „Im Kuckuck“.