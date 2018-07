Langerwehe/Eschweiler - Jugendsport Wenau spielt mit sechs Jugendteams in Mittelrhein-Staffeln

Langerwehe/Eschweiler. Nach Ende der Relegationsspiele konnte beim Jugendsport Wenau wieder ein sehr erfolgreiches Jahr beim Jugendfußball gefeiert werden. Sowohl die beiden C-Juniorenmannschaften als auch die U16 konnten den Klassenerhalt in der jeweiligen Bezirksliga sichern.

Vorher war schon klar, dass die Wenauer U19 weiterhin in der A-Junioren Mittelrheinliga starten wird; die U18 als A2 in der Bezirksliga. Da die U17 in diesem Jahr die B-Junioren Mittelrheinliga nicht halten konnte, wird in dieser Altersklasse nächste Saison in der Bezirksliga gestartet.

Aber nun kann auch die U16 in der Parallel-Staffel der Bezirksliga antreten. Die C-Junioren bilden den Unterbau in der U14- und U15-Bezirksliga.

Das bedeutet, dass in der kommenden Saison wieder sechs Wenauer Jugendteams in den Staffeln des Fußballverband es Mittelrhein starten werden. Damit bleibt der JSW einer der erfolgreichsten Fußball-Ausbildungsvereine in dieser Region.