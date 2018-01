Eschweiler - Jugendamt der Stadt lädt zum traditionellen Fifa-Turnier ins „Check In“

Eschweiler. Spannende Fußballpartien auf dem virtuellen Grün versprach das traditionelle Fifa-Turnier der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler.

Acht Mannschaften á zwei Mitgliedern ab 14 Jahren hatten sich zu dem Turnier, das auf zwei Playstations im städtischen Jugendtreff „Check In“ an der Hehlrather Straße ausgetragen wurde, angemeldet, darunter auch eine Mädchenmannschaft.

Gespielt wurde „Fifa 18“ bis die Controller glühten. Das zahlreich erschiene Publikum konnte die spannenden Matches, deren Halbzeiten jeweils fünf Minuten dauerten, über zwei große Leinwände verfolgen und feuerten ihre Favoriten lautstark an.

Die Kontrahenten konnten bis auf die „Classic Teams“ frei aus den Mannschaften des Spiels wählen. So war von Borussia Dortmund über Bayern München bis Real Madrid alles dabei, was in der Fußballwelt Rang und Namen hat. Nach vielen aufregenden und nervenzerreißenden Partien belegten am Ende Issac und Gökhan vor dem Team von Qualid und Karam den ersten Platz. Das Finalspiel zwischen ihnen ging 2:1 aus.