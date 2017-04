„Jugend in Langerwehe“ braucht Ehrenamtler: Vorstand gesucht Von: kin

Langerwehe. Der Verein „Jugend in Langerwehe“ (JiL) braucht einen neuen Vorstand. Wenn am Dienstag, 25. April, ab 19.30 Uhr die Mitgliederversammlung ansteht, soll an dem Abend auch eine neue Vereinsspitze gewählt werden.