Eschweiler.

An den ersten beiden Turniertagen der von der Sparkasse veranstalteten 18. Jugendfußball-Hallenstadtmeisterschaften war der FC Germania Dürwiß in Sachen Titelgewinnen leer ausgegangen. Am dritten und letzten Spieltag gab es am Samstag dann aber gleich zwei Stadtmeisterschaften für die Nachwuchskicker der Germanen zu feiern.