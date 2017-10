Johannes Flöck präsentiert das Beste aus 15 Jahren Happiness

Eschweiler. „Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen“ heißt es am kommenden Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, im Talbahnhof, wenn Johannes Flöck auf der Bühne steht.

Endlich ist es da: Das Jubiläumsprogramm, der lustigste Extrakt aus sechs erfolgreichen Bühnenprogrammen aus 15 Jahren Happiness und getreu dem Motto von Johannes Flöck: „Es kommt nicht drauf an wie alt man ist, sondern wie man alt ist.“

Und das verspricht der Künstler seinen Besuchern: Sein ganz spezieller Blick gilt den altersbedingten Veränderungen des Lebens. Und das lässt nur eins zu: lachende und begeisterte Zuschauer. „Ich bin gerade in einer interessanten Lebensphase, mein Kopf macht mir mittlerweile Vorschläge, die kann mein Körper nicht mehr erfüllen.“ Die Presse meint: endlich mal wieder einen ganzen Abend herzhaft gelacht.

Denn: Flock gibt Flock und die Zuschauer sind begeistert. Ein sehr persönliches Programm, in dem man Johannes Flock so nahe kommt wie noch nie. Also einfach mitfeiern, denn wie sagt Johannes Flöck so schön: „Auch wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen – so jung kommen wir nicht mehr zusammen.

