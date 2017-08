Eschweiler-Röhe.

Bei der goldenen Mitte – so hat man herausgefunden, ist mit einer regen Teilnahme zu rechnen. In der dritten und vierten Woche der Sommerferien veranstaltet das Kinderferienwerk 1980 Eschweiler Röhe in diesem Jahr wieder die Ferienspiele und bietet ein Programm, das sich hauptsächlich aus Tagesausflügen zusammensetzt.