Eschweiler - Jahresbilanz des THW Eschweiler: 11.154 Stunden für die Allgemeinheit

Eschweiler. Mit einer Gesamtleistung von 11.154 Stunden freiwilliger Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit können die 86 Helfer des THW-Ortsverbandes Eschweiler um den Ortsbeauftragten Arnold Willecke und Zugführer Gordon Sander in der Statistik des Jahres 2017 aufwarten.

Diese Gesamtstundenleistung des Ortsverbandes verteilt sich auf die verschiedensten Bereiche und 379 Dienst- und Einsatztermine im abgelaufenen Jahr. Die 16 Jugendlichen leisteten 2522 Stunden mit den verschiedensten Ausbildungsthemen, Übungen und Ausflügen. Bei sechs Einsätzen und technischen Hilfeleistungen leisteten die 50 aktiven Helfer des Technischen Hilfswerkes insgesamt 646 Stunden. In diversen Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen vertieften sie, wie auch die 20 Reservehelfer, ihr technisches Fachwissen innerhalb von 2720 Stunden.

Erhalt der Fahrzeuge

Zum Erhalt der Fahrzeuge, der Gerätschaften und der Unterkunft fielen sonstige Arbeitsstunden in Höhe von rund 5266 Stunden an. Dazu zählen aber auch weitere Themenkomplexe wie zum Beispiel Dienste zur Grundausbildung und Lehrgänge an der Bundesschule, die das vergangene Jahr abrundeten.

Auf jeden aktiven Helfer des Ortsverbandes Eschweiler entfielen so statistisch 173 Stunden ehrenamtlicher Dienst im Jahre 2017, eine Zahl auf die der THW Ortsbeauftragte Arnold Willecke stolz sein kann.

Auch für das Jahr 2018 stehen bereits viele Termine im Kalender der Ehrenamtler. An der Mitarbeit interessierte Frauen und Männer können sich gerne Donnerstagsabends beim Ortsverband Eschweiler in der Unterkunft am Florianweg melden.