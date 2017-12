Eschweiler - Irische Klänge im Talbahnhof

Eschweiler. Die „Connemara Stone Company“ (CSC) ist eine „Celtic Folk Rock“-Band aus Deutschland. Am Freitag, 12. Januar, gastiert die Combo im Talbahnhof. Der Irische Abend beginnt um 20 Uhr.

Gegründet wurde die Band 1995. Seit dem hat sich die Gruppe von einem lokalen „Folk Rock Act“ zu einer, in der „Celtic Folk Rock“-Scene, sehr bekannten und geschätzten Gruppe weiterentwickelt. Ihre Hauptstärke besteht darin, ein breit gefächertes Publikum mit Ihrem eigenem Musik-Stil (Keltische Musik, in einer modernen „Folk Rock“-Interpretation) zu begeistern. Und das unabhängig vom Alter oder dem Musikgeschmack der Zuhörer. Daher findet man ihre stetig wachsende Fan-Gemeinde auch in allen Lebensbereichen oder Altersgruppen.

Obwohl die CSC meistens in Deutschland auftreten, konnte man sie schon in Irland, Niederlande, Schweiz, Italien und England live sehen.

Nach dem Austritt von Dino hat Geordie als neuer Sänger die Band wieder vervollständigt.