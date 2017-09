Intelligente Technik besiegt rohe Kraft

Eschweiler. Vor 30 Jahren hat er begonnen, die Kampfkunst beziehungsweise Selbstverteidigung WingTsun - Kung Fu zu erlernen: der gebürtige Eschweiler Hubert Werner. Seit 2002 ist er SiFu, also „Vaterlehrer“, der Europäischen WingTsun Organisation (EWTO) und des Weltverbands, 2012 erhielt er den 5. Meistergrad.

Um sein 30 jähriges Jubiläum mit einem Höhepunkt gebührend zu feiern, wurde Dai Sifu Rainer Tausend (7. Meistergrad WingTsun EWTO) eingeladen, um für die WingTsun Schüler und Lehrer aus Eschweiler und dem Kreis Aachen Unterricht zu geben.

Dai Sifu Rainer Tausend betreibt seit 40 Jahren WingTsun und ist einer der EWTO Meister, die seit 40 Jahren aktiv sind. Er erklärte Lehrern und Schülern von SiFu Hubert Werner viele wichtige Details der Bewegungsabläufe und zeigte beeindruckende Anwendungen im Zweikampf. Zudem war noch genug Zeit, um für SiFu Hubert Werner und seinen höchsten WingTsun Schüler Sifu Prof. Dr. Fabian Kießling am Vormittag im Einzelunterricht fortgeschrittene Techniken mit und ohne Waffen zu verfeinern. Am Abend ging es noch gemeinsam ins China Restaurant.

WingTsun stammt aus China und wird als „weiche“ Kampfkunst oder „Inneres Kung Fu“ bezeichnet. Vor über 300 Jahren von einer Frau entwickelt, ist die Grundidee des WingTsun-Kung Fu bis heute die gleiche geblieben: Intelligente Technik besiegt die rohe Kraft und das Streben nach dem Ausgleich der Kräfte und der inneren und äußeren Balance.

WingTsun-Anwender versuchen daher nicht, den Gegner mit brachialer Gewalt an der Ausführung seines Angriffs zu hindern, sie nutzen die Kraft des Gegners direkt für ihre Zwecke. Verteidigung durch WingTsun ist wie ein Fluss, der ins Meer fließt. Kommt ihm ein Fels in die Quere, lässt er sich von ihm nicht aufhalten. Allen Hindernissen zum Trotz erreicht er sein Ziel.

Einer der bekanntesten WingTsun-Kämper Bruce Lee ( Lee Jun Fun) lernte etwa fünf Jahre in Hong Kong WingTsun bei dem berühmtem Großmeister Yip Man, dessen Lebensgeschichte in mehren Spielfilmen erzählt wurde. Bruce Lee wurde der berühmteste chinesische Schauspieler in der westlichen Welt in den 70er Jahren und begeisterte Millionen Menschen mit seinem WingTsun-Kung Fu. Seit Anfang der 70er Jahre ist in Deutschland und fast ganz Europa Großmeister Keith Ronald Kernspecht die Person die das WingTsun am meisten verbreitet hat. Er ist der Leiter und Begründer des größten professionellen Kampfkunstverband der Welt, der EWTO, in dem er WingTsun stetig weiterentwickelt hat.

Wer WingTsun erlernen möchte, kann Hubert Werner unter Telefon 02403/24081 oder 0179/4801538 kontaktieren. Informationen gibt es unter: www.wt-aachen.de. Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.