Eschweiler.

Wer in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, hat sie als Kind gelernt: die Zehn Gebote mit ihren „Du sollst“ und „Du sollst nicht“. Dass in diesem biblischen Zehnwort sehr viel mehr enthalten ist als nur ein Gesetz aus längst vergangener Zeit, machte der Theologe, Therapeut und Judaist Bernward Teuwsen am Donnerstag im Jugendheim der Pfarre St. Peter und Paul deutlich.