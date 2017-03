Eschweiler.

„Man kann denjenigen nicht genug danken, die ihre Freizeit opfern, um im Notfall für die Gemeinschaft da zu sein“, so NRW-Innenminister Ralf Jäger, der während seines Besuches in der Indestadt am vergangenen Freitag, auch beim Technischen Hilfswerk (THW) am Florianweg vorbeischaute.