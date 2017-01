Eschweiler.

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung, in Kenia und weltweit“, unter diesem Motto zogen rund 200 indestädtische Sternsinger in den ersten Tagen des noch jungen Jahres in Eschweiler von Tür zu Tür, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln und Gottes Segen zu verkünden.