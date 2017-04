Ausnahmezustand: Menschenansammlungen sollten gemieden werden

Nach den Anschlägen am Palmsonntag wurde in Ägypten landesweit der Ausnahmezustand verhängt.

Bereits am 11. Dezember 2016 fielen Teilnehmer an einem Gottesdienst in einer Kirche in in Kairo einem Attentat zum Opfer.

Anfang des Jahres 2016 kam es zu einem Anschlag auf ein Touristenhotel in Hurghada am Roten Meer und in der Nähe der Pyramiden von Giza zu einem Anschlag auf einen mit israelischen Touristen besetzten Reisebus.

Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Polizeiposten, zuletzt am 9. Dezember 2016 in Kairo, bei dem mehrere Polizisten getötet wurden.

Laut dem AuswärtigenAmt besteht landesweit ein erhöhtes Risiko terroristischer Anschläge und die Gefahr von Entführungen. Diese können sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten.

Das Auswärtige Amt hat seinen Reisehinweis aktualisiert, aber nach den neusten Anschlägen nicht verschärft.

Bei Reisen nachÄgypten – einschließlich der Touristengebiete am Roten Meer – wird generell zu Vorsicht geraten.

Demonstrationen und Menschenansammlungen, insbesondere vor religiösen Stätten, Universitäten und staatlichen Einrichtungen sollten deshalb unbedingt gemieden werden.

Bereits seit derJanuarrevolution 2011 befindet sich Ägypten in einer Umbruchphase, in der es wiederholt zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen gekommen war.