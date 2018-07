Eschweiler - Indenixen siegen am Ijsselmeer

Eschweiler. Wieder einmal nahmen die drei Master-Damen Christine Schorn, Stephanie Radermacher und Doris Eßer von der Synchronschwimmabteilung der Wasserfreunde Eschweiler erfolgreich an einem internationalen Wettkampf teil.

Am ersten Juliwochenende wurden in Zwolle, Hauptstadt der niederländischen Provinz Overijssel, die Swols Open der Synchromasters ausgetragen.

Im Solo errang Christine mit ihrer kraftvollen freien Kür zum „Human“ die Goldmedaille. Doris und Stephanie wurden in ihrer Altersklasse jeweils mit einer Silbermedaille dekoriert. Ein emotionales Duett schwammen Doris und Christine in der Altersklasse 60-69 zum weltbekannten Hit „Musik“. Der Lohn war ebenfalls eine wohlverdiente Silbermedaille.

Mit ihrem Frankfurter Partner Johannes startete Stephanie auch in der noch jungen Disziplin Mixed Duett, die hier als offener Wettkampf ohne Altersklasseneinteilung gewertet wurde. Der 5. Platz war daher ein tolles Ergebnis, waren doch alle Vorplatzierten etliche Jahre jünger. Der Wettkampf diente speziell für beide auch als Vorbereitung auf die Anfang September in Kamnik in Slowenien stattfindende EM der Masters.