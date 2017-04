Eschweiler.

Mit elf Prüfungen an zwei Tagen bot der Reitclub Dürwiss am vergangenen Wochenende spannende Wettkämpfe. Auf der clubeigenen Anlage traten Reiter beinahe jeder Altersklasse an, um in Dressur- und Springwettbewerben mit ihren Pferden ihr Können unter Beweis zu stellen.