Kalkar/Eschweiler - Indeland auf der Touristikmesse

Kalkar/Eschweiler. Die Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH präsentiert die touristischen Highlights des Indelands am 3. und 4. März zum ersten Mal auf der Touristikmesse Niederrhein in Kalkar. Mehr als 15.000 Besucher werden erwartet.

Welche Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten bietet das indeland? Auf welchen Radrouten kann man die Region erkunden? das Indeland ist zum ersten Mal auf der Touristikmesse Kalkar vertreten, um potenzielle Besucher über die Attraktionen der Region zu informieren.

Besucher können sich am Indeland Stand mit den neuen Printmaterialien Freizeitbegleiter und Freizeitkarte ausstatten oder sich im persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern der Entwicklungsgesellschaft iüber Ausflugsziele, Radrouten, Veranstaltungen und Gästeführungen informieren. Einige Besucher werden das indeland sicherlich schon kennen, zählen der Indemann und die Goltsteinkuppe doch bereits zu den beliebtesten Ausflugszielen in NRW.

Das Indeland nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal in Kooperation mit der Stadt Jülich an der Touristikmesse teil, um die gesamte Region als attraktive Freizeit- und Naherholungsregion zu positionieren.

Die Touristikmesse Niederrhein in Kalkar ist eine Messe für Tourismus und Freizeit. Mehr als 200 Aussteller präsentieren sich auf der Touristikmesse Niederrhein und informieren über die vielfältigen Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten und geben Insidertipps zu interessanten Urlaubs- und attraktiven Ausflugszielen.