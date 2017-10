Inde-Schlamm wird deponiert Von: red

Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2017, 18:03 Uhr

Eschweiler. Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) hat in dem Indeabschnitt zwischen der Brücke Bergrather Straße und Fußgängerbrücke am Schlachthof ein beschädigtes Geländer an der linksseitigen Ufermauer erneuert.