Eschweiler-Röhe.

39 Jahre ist es her, dass die Röher wieder durchatmen konnten, wieder neue Hoffnung schöpften, denn am vergangenen Samstag vor fast vier Jahrzehnten fand wieder die erste Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Antonius statt, nachdem das Gotteshaus im Mai 1977 bei dem verheerenden Kirchenbrand bis auf die Grundmauern zerstört worden war.