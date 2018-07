Eschweiler-Neu-Lohn.

Bis zur 42. Minute deutete in der Partie zwischen Fortuna Weisweiler und dem SV St. Jöris, die am Freitagabend die Vorrundengruppe B des 22. Blau-steinsee-Cups des FC Rhenania Lohn eröffnete, vieles auf ein torloses Remis hin. Doch die letzten 180 Sekunden des interessanten, ausgeglichenen und auf gutem Niveau ausgetragenen Duells der beiden indestädtischen A-Ligisten sollten es in sich haben-