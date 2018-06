Eschweiler - Immobilienpreise in Eschweiler ziehen deutlich an

Immobilienpreise in Eschweiler ziehen deutlich an Letzte Aktualisierung: 5. Juni 2018, 15:23 Uhr

Eschweiler. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise auf dem Immobilienmarkt in Eschweiler über alle Objektarten gestiegen. Die Bandbreite reicht dabei von plus fünf Prozent bei gebrauchten Reihenhäusern bis zu plus 13 Prozent bei neuen Eigentumswohnungen.