Im Winter zu trocken, im Sommer feucht: die Zahlen

Eine private Wetterstation in Eschweiler-Röthgen hat für das bisherige Jahr folgende Daten ermittelt:

Der Winter war trocken: Im Januar regnete es lediglich an sechs Tagen, in Februar nur an einem Tag.

Der Juli zählte dafür 16 Regentage – im Vorjahr waren es sechs. Dies macht sich auch in der Regenmenge bemerkbar: Rund 102 Millimeter sind in diesem Juli gefallen. Zum 2016 waren es 25 Millimeter.

Die Maximaltemperatur im Juli betrug 36 Grad, die Durchschnittstemperatur lag bei 20 Grad, der Tiefstwert bei 7 Grad.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Auf www.eschweiler-wetterstation.de können sie alle Daten nachlesen.