Sank Jöres.

Großartige Stimmung herrschte am vergangenen Freitag im ältesten Sitzungssaal Eschweilers, der Klosterkirche in St. Jöris. In dem im 15. Jahrhundert errichteten Gebäude feierten die Narren der Interessengemeinschaft St. Jöriser Karneval ihre große „2x11-Jahre-Jubiläumssitzung“.